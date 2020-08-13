Жевательная резинка способствует похудению: диетологи шокировали заявлением

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Жевательная резинка способна существенно упростить процесс избавления от лишнего веса и значительно улучшить общую гигиену ротовой полости. Об этом заявила врач-диетолог Антонина Стародубова."Есть информация, которая свидетельствует о том, что использование жвачки положительно отражается на процессе избавления от избыточной массы тела. У отдельных людей при систематическом жевании наблюдается заметное снижение аппетита, они реже хотят перекусить, потому что рот занят, а вкусовые ощущения при этом меняются", - отметила специалист.Она добавила, что активизация жевательных мышц лица помогает сжигать лишние калории. Кроме того, повторяющиеся при жевании одинаковые движения помогают в стабилизации эмоционального состояния человека и избавляют его от стресса.Врач также подчеркнула, что у данного продукта имеется и еще один важный положительный эффект, который заключается в стимуляции выделения слюны."Слюна характеризуется весьма положительным воздействием, помогая вымывать мелкие частицы пищи из ротовой полости, а содержащиеся в ее составе вещества замедляют размножение болезнетворных микроорганизмов, чем обеспечивается не только свежее дыхание, но и профилактика распространенных заболеваний вроде кариеса", - пояснила Стародубова.В то же самое время эксперт предупредила, что слишком частое использование данного продукта может принести вред, поскольку нарушает артикуляцию, может стать причиной развития ряда болезней зубов и повредить пломбы, коронки и прочее.Чтобы минимизировать вред, следует выбирать жвачку без содержания сахара, а ее использование ограничить тридцатью минутами в день.