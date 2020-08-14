Развенчан распространенный миф о микроволновых печах

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О вреде электромагнитного излучения ходят легенды. Одна из них гласит, что разогретая в микроволновой печи еда пусть и сохраняет вкус и запах, но теряет все полезные свойства. Якобы витамины и микроэлементы внутри продуктов разрушаются, едва еду стоит погреть в микроволновке.Точку в частом споре поставил директор лаборатории «Экология жизненного пространства», эколог-эксперт Антон Ястребцев. По его мнению, это утверждение никоим образом не соответствует действительности.«Дело в том, что электромагнитное излучение высокой частоты (2 450 МГц), которое излучает микроволновая печь, относится к неионизирующему излучению, то есть никаких следов в продукте не остается. Продукт готовится, и на этом все. Никаких существенных изменений в нем самом не происходит. После того, как вы выключили печь, продукт ничего не излучает», — считает Ястребцев.В то же время эксперт порекомендовал находиться на удалении от микроволновки во время ее работы.«Сама печь во время работы действительно излучает электромагнитные волны. Чаще всего они распространяются примерно на полтора метра, иногда на три, в зависимости от модели печи. Поэтому во время работы микроволновки рядом с ней лучше не находиться — отойти метра на полтора-два. Кроме того, многое зависит от мощности печи и от продукта. Чем больше продуктов в печи в момент его разогрева или готовки, тем лучше, тем больше энергии поглощается самим продуктом», — добавил специалист.Интересный лайфхак есть и в отношении разогреваемой в микроволновке пищи. Очень часто люди сталкиваются с такой проблемой — по краям еда горячая, а ближе к середине холодная. Справиться с этим поможет стакан или небольшая миска, которую лучше всего поместить в центр тарелки.