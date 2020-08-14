Ученые выяснили, как снизить риск передачи коронавируса

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Немецкие ученые выяснили, что полоскание жидкостью для полости рта может снизить риск передачи коронавируса, говорится в исследовании, опубликованном на сайте немецкого Рурского университета.Исследование проводилось группой ученых из исследовательской группы молекулярной и медицинской вирусологии Рурского университета в Бохуме совместно с учеными из Йены, Ульма, Дуйсбурга-Эссена, Нюрнберга и Бремена. Результаты экспериментов показали, что клетки вируса Sars-Cov-2 «выводятся из строя» жидкостями для полоскания рта, пишет РИА Новости.Исследователи протестировали восемь жидкостей для полоскания рта с различными ингредиентами, которые продаются в аптеках Германии. Они смешивали каждую жидкость для полоскания рта с вирусными частицами Sars-Cov-2 и встряхивали смесь в течение 30 секунд для моделирования эффекта полоскания рта.Результат исследования показал, что все жидкости для полоскания снижали исходный титр вируса. В тех случаях, когда «полоскание» проводилось три раза подряд, титр уменьшался до такой степени, что вирус невозможно было обнаружить.