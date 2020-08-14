Назван способ защитить организм от вируса с помощью продуктов питания
Однако вакцинации россиянам нужно ждать до конца 2020 года. Поэтому исполнительный директор Национального исследовательского центра "Здоровое питание", диетолог Зинаида Медведева рассказала о более простом способе защититься от COVID-19. Она утверждает, что увеличить устойчивость организма к коронавирусу можно с помощью определенных продуктов питания.
Диетолог назвала два основных продукта, которые помогают предотвратить размножение инфекции в организме и снизить общее количество воспалительных процессов. Это грибы и брокколи.
Также могут помочь оливковое масло прямого отжима, черника, голубика и натуральный гранатовый сок.
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