Назван способ защитить организм от вируса с помощью продуктов питания

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Недавно в России объявили о регистрации первой вакцины от коронавируса. Совсем скоро препарат будет запущен в массовое производство.Однако вакцинации россиянам нужно ждать до конца 2020 года. Поэтому исполнительный директор Национального исследовательского центра "Здоровое питание", диетолог Зинаида Медведева рассказала о более простом способе защититься от COVID-19. Она утверждает, что увеличить устойчивость организма к коронавирусу можно с помощью определенных продуктов питания.Диетолог назвала два основных продукта, которые помогают предотвратить размножение инфекции в организме и снизить общее количество воспалительных процессов. Это грибы и брокколи.Также могут помочь оливковое масло прямого отжима, черника, голубика и натуральный гранатовый сок.