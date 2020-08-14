Как жить дольше? Используйте фисташки как ежедневный перекус

Заменив один из своих привычных ежедневных перекусов горсткой фисташек, вы существенно увеличите шансы прожить дольше. Этот продукт обладает рядом оздоровительных эффектов в отношении сердечно-сосудистой системы, уровня сахара в крови, массы тела.Сердечные заболевания являются основной причиной смертности в мире, но фисташки являются одним из продуктов, способных предотвращать развитие нарушений, способствующих им. Об этом рассказали специалисты NHS, Национальной службы здравоохранения (National Health Service) Великобритании.Взять высокое кровяное давление и холестерин. Эти факторы производят пагубный для сердечно-сосудистой системы эффект – они ограничивают приток крови в артериях, что повышая риск заболеваний, включая инфаркт, инсульт. Но фисташки помогают противостоять развитию смертельно опасного сценария.«Несколько исследований продемонстрировали понижающий уровень холестерина эффект фисташек. Это было особенно заметно, когда часть калорий в ежедневном рационе заменялась фисташками. Благодаря такой замене снижается уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП (плохого) и повышается уровень холестерина ЛПВП (хорошего)», - сообщили в NHS.Еще одно свойство фисташек, помогающее жить дольше, состоит в их влиянии на содержание сахара в крови. Эксперты констатируют: несмотря на более высокое содержание углеводов, чем в большинстве орехов, фисташки имеют низкий гликемический индекс, то есть, они не вызывают резких скачков сахара в крови.Более того, одно из исследований показало, что когда к богатому углеводами рациону прибавляли две унции фисташек (56 граммов), у здоровых людей реакция сахара в крови после еды снижалась на 20-30 процентов. В другом проекте его участники, люди с диабетом 2 типа, продемонстрировали снижение уровня сахара в крови натощак на 9 процентов после ежедневного употребления перекуса в 50 граммов (два раза за сутки).Наконец, употребление этих орехов дает хорошие результаты в деле похудения.«Ученые установили: потребление 20 процентов калорий суточного рациона в виде фисташек способствует потере 1,5 см в талии. Одной из причин, объясняющих данное свойство фисташек, является то, что содержащиеся в них жиры не усваиваются полностью», - пояснили специалисты.