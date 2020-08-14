Ученые рассказали правду о добавке глутамат натрия Е621

Глутамат натрия — популярная у производителей многих продуктов пищевая добавка, которая на упаковке именуется как Е621. О том, вредна она или нет, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.По словам медика, многие люди сегодня ведут не совсем здоровый образ жизни и неправильно питаются, много едят консервированной еды. В полуфабрикатах очень много самых разных добавок, и они совсем не полезны.Лучший пример этого — добавка Е621, которая стимулирует аппетит. Человек съест такого продукта гораздо больше, чем хотел изначально и чем требует его организм. Кроме этого, доказано, что в больших дозах глутамат натрия может оказывать негативное влияние на психику, тонизируя и возбуждая отдельные зоны мозга.«Глутамат активно используется в китайской кухне, и есть даже такое понятие, как «синдром китайского ресторана»: покраснение лица, головная боль, обильное потоотделение, тяжесть и другое. Многие это связывают именно с повышенным употреблением глутамата натрия», — предостерегает Зухра Павлова.