Почему не стоит есть мясо вместе с картофелем
Например, популярное блюдо — мясо с картошкой. Оно очень сложно для человеческого желудка. Причем это актуально и для жирной баранины, и для постной телятины. Частое употребление тушеного мяса с картошкой повлечет за собой отложение лишнего жира и серьезный дискомфорт от вздутия живота.
Все дело в том, что мясо относится к белковым продуктам, а картошка — тяжелый углевод. Разные типы продуктов желудок переваривает в разных отделах и в различное время. Белковые продукты — в желудке, а углеводы сразу, как попадают в ротовую полость. Отсюда и дисбаланс, провоцирующий брожение и дискомфорт.
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Добавил GooDZonE в категорию Гастроэнтерология
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