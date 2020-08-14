Почему не стоит есть мясо вместе с картофелем

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Пищевые привычки закладываются еще в детстве, и искоренить их потом очень сложно. Немногие знают о совместимости тех или иных продуктов, от чего желудок страдает каждый день.Например, популярное блюдо — мясо с картошкой. Оно очень сложно для человеческого желудка. Причем это актуально и для жирной баранины, и для постной телятины. Частое употребление тушеного мяса с картошкой повлечет за собой отложение лишнего жира и серьезный дискомфорт от вздутия живота.Все дело в том, что мясо относится к белковым продуктам, а картошка — тяжелый углевод. Разные типы продуктов желудок переваривает в разных отделах и в различное время. Белковые продукты — в желудке, а углеводы сразу, как попадают в ротовую полость. Отсюда и дисбаланс, провоцирующий брожение и дискомфорт.