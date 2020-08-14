5 непарных органов, без которых можно жить

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Организм обладает удивительными способностями к восстановлению и приспособляемости. Известно, например, что при удалении почки вторая берет на себя ее работу и увеличивается. А без каких непарных органов человек может обойтись?1. Селезенка — орган для обывателей загадочный: где расположена? зачем нужна?Основные ее функции — иммунная и кроветворная. При болезнях и травмах селезенки с ней особо не возятся, а ампутируют. Жить без нее можно, хотя и не так комфортно — снижается иммунитет, и надо быть осторожнее.2. Желудок удаляют в крайних случаях, что обрекает человека на пожизненную диету и вечную нехватку полезных элементов из пищи — в кишечнике они всасываются хуже.3. Мозжечок — это часть мозга, где сосредоточена большая часть нейронов, но и без него, как оказалось, можно жить.В 2015 году в Китае девушка обратилась к медикам с жалобами на головокружения, ей сделали МРТ и не поверили своим глазам: все 24 года своей жизни она прожила без мозжечка! Позже начала ходить, не очень прилежно училась, но ведь живет и ребенка родила. Ученые не могут внятно объяснить этот феномен.4. Поджелудочную и щитовидную железы ампутируют в крайнем случае, и самостоятельно организм компенсировать их отсутствие не может. В этом случае назначается заместительная терапия гормонами, которые в норме эти железы вырабатывают.5. Желчный пузырь — один из самых хрупких человеческих органов, операция по его удалению — явление в медицинской практике очень частое: только в США их проводят около 500 тысяч в год.В отсутствие желчного пузыря печень приспосабливается вырабатывать желчь порционно, это происходит в течение нескольких месяцев. И, конечно, ей надо помогать — гепатопротекторами и диетой с отказом от жирной, жареной, копченой и т. п. пищи. Впрочем, отказаться от нее не помешает и здоровым людям.