Обследование груди среди женщин в возрасте 40-49 лет спасает до 400 жизней ежегодно - исследование

Маммографическое обследование женщин в возрасте 40-49 лет, возможно, ежегодно спасает до 400 жизней, пришли к выводу ученые Лондонского университета королевы Марии.В своем исследовании ученые использовали данные 160 000 женщин за 23 года.В работе, которая была опубликована на страницах журнала Lancet Oncology, медики пришли к выводу, что обследование женщин в возрасте от 40 до 49 лет, сокращает количество летальных исходов от рака на четверть за первые 10 лет.Отмечается, что в этой возрастной группе из 53 883 женщин 83 скончались от рака.Для сравнения ученые проанализировали данные женщин в возрасте от 50 лет и старше. Оказалось, что из 106 953 женщин этой группы от рака скончались 219 человек, пишет Independent.В результате ученые пришли к выводу, что обследование в сравнительно более раннем возрасте значительно сокращает число летальных исходов.