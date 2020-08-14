Названы признаки скорой смерти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Врач-кардиолог Анатолий Трифонов перечислил признаки, которые указывают на высокий риск скорой смерти пациента с тяжёлыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.Все симптомы можно увидеть на лице больного за 10-15 дней до смерти.«Общее недомогание, вялость, одышка, внезапные приступы страха, красноватый цвет лица, бледная кожа. Может наблюдаться расширение зрачков. Другой нехороший признак — постоянные потери сознания», — отметил Трифонов.Кроме того, у больного меняется цвет кожи, она становится синюшного оттенка. Также он может чувствовать похолодание конечностей, начинаются судороги. Из ротовой полости может пойти пена, пишет Pravda.ru.«Если дело принято столь серьёзный оборот, то смерть, как правило, наступает в ближайшие часы. Обычно летальному исходу предшествуют ещё и такие симптомы, как лихорадка и отёчность конечностей. Если возникает такая неблагоприятная клиническая картина, незамедлительное обращение за медицинской помощью может спасти человека от приближающейся смерти», — сказал специалист.