Россиян предупредили о последствиях отказа от вакцинации
По его словам, есть две возможности избежать заболевания коронавирусом. Это либо переболеть в тяжелой форме, потому что легкая форма не дает, как мы знаем, продолжительной защиты, или провакцинироваться, приводит ответ Гинцбурга ТАСС.
"Тяжелая форма с большой вероятностью даст последствия на всю оставшуюся жизнь, а в определенном числе случаев, врачи лучше знают, смертельный исход", – подчеркнул Александр Гинцбург.
Разработчик первой в мире вакцины от коронавируса подчеркнул, что прежде чем зарегистрировать "Спутник V" вакцинный препарат в июне-июле 2020 года прошел все необходимые процедуры, доказавшие его эффективность и безопасность. Александр Гинцбург пообещал в ближайшее время опубликована в открытой научной печати. "Спутник V" основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.
По его словам, все остальное уже выходит за рамки законодательства и превращается в пиар и конкуренцию за рынок.
В мире сейчас число инфицированных коронавирусом приближается к 21 миллиону. Для 759 тысяч 844 пациентов COVID-19 стал смертельным. В России подтверждено 912 тысяч 823 случая коронавируса. 15 тысяч 498 пациентов от осложнений коронавирусной инфекции в России скончались.
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