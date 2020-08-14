Россиян предупредили о последствиях отказа от вакцинации

Россиян предупредили об угрозах при отказе от вакцинации от коронавируса после того, как половина опрошенных российских врачей заявила при опросе приложения "Справочник врача", что не готовы прививаться новой российской вакциной "Спутник V", а еще четверть выразили сомнение в ее необходимости. "Я хотел бы на этих врачей посмотреть, которые отказались", – заявил на это глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.По его словам, есть две возможности избежать заболевания коронавирусом. Это либо переболеть в тяжелой форме, потому что легкая форма не дает, как мы знаем, продолжительной защиты, или провакцинироваться, приводит ответ Гинцбурга ТАСС."Тяжелая форма с большой вероятностью даст последствия на всю оставшуюся жизнь, а в определенном числе случаев, врачи лучше знают, смертельный исход", – подчеркнул Александр Гинцбург.Разработчик первой в мире вакцины от коронавируса подчеркнул, что прежде чем зарегистрировать "Спутник V" вакцинный препарат в июне-июле 2020 года прошел все необходимые процедуры, доказавшие его эффективность и безопасность. Александр Гинцбург пообещал в ближайшее время опубликована в открытой научной печати. "Спутник V" основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.По его словам, все остальное уже выходит за рамки законодательства и превращается в пиар и конкуренцию за рынок.В мире сейчас число инфицированных коронавирусом приближается к 21 миллиону. Для 759 тысяч 844 пациентов COVID-19 стал смертельным. В России подтверждено 912 тысяч 823 случая коронавируса. 15 тысяч 498 пациентов от осложнений коронавирусной инфекции в России скончались.