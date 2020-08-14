Как не реагировать на изменения погоды – советы доктора Мясникова
Однако доктор Мясников не спешил обрадовать девушку. В студии передачи "О самом главном" он заявил, что в подобных случаях есть только одно лекарство – это режим дня, сила воли, отсутствие вредных привычек и физическая активность! Он пояснил, что метеочувствительность – это нарушение адаптации физиологии человека к меняющемся условиям внешней среды, которую еще можно назвать обычной хандрой. Доктор уверен: между метеозависимостью и настроением можно ставить знак равенства, и, если в этот момент измерить все показатели организма, они наверняка будут в норме. А это значит, что все проблемы от головы – с ней и нужно работать.
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https://www.vesti.ru - Добавил Ivan в категорию Кардиология
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