Кому категорически нельзя есть огурцы

Всем известно, что огурцы полезны, но об их опасных свойствах знаю единицы. Медики рассказали, кому нельзя есть огурцы.ПочкиВ огурцах много калия. Поэтому овощ полезен для регулирования давления. Но много калия - это очень вредно. Может развиться гиперкалиемия.ТоксиныВ огурцах много воды. Благодаря своим запасающим тканям этот овощ вбирает очень много всего из почвы. Это его плюс. Но, когда почва засорена, то плюс превращается в минус. Вместе с водой корневая система растения всасывает токсины, которые аккумулируются в плодах. Переизбыток вредных веществ может стать причиной целого ряда проблем со здоровьем.СердцеВодянистые по своей природе огурцы могут принести проблемы тем людям, кто страдает от отеков, а из-за проблем с почками возникнут проблемы и с сердцем. Поэтому налегать на огурцы не нужно.ВитаминыКожура огурца богата витаминами С и А, микроэлементами (железом, магнием и др.). Переизбыток витаминов, однако же, тоже вреден. Могут появиться высыпания на коже, язвочки, воспаления.АллергияРедко на огурцы бывает аллергия, но таких случаев все же достаточно. Обычно это происходит из-за того, что производители обрабатываю огурцы специальным составом, чтобы они медленнее портились. Часто это аллергены казеин и воск. Постарайтесь тщательнее мыть овощи, а если понимаете, что огурец никак не отмыть до скрипа, лучше срежьте кожицу.ПищеварениеОгурец рекомендуют для правильного питания. Но всегда и у всех он удачно переваривается. Часто этот овощ вызывает вздутие живота и метеоризм. Если с органами ЖКТ и так проблемы, от огурцов лучше отказаться.