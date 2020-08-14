Кому категорически нельзя есть огурцы
Почки
В огурцах много калия. Поэтому овощ полезен для регулирования давления. Но много калия - это очень вредно. Может развиться гиперкалиемия.
Токсины
В огурцах много воды. Благодаря своим запасающим тканям этот овощ вбирает очень много всего из почвы. Это его плюс. Но, когда почва засорена, то плюс превращается в минус. Вместе с водой корневая система растения всасывает токсины, которые аккумулируются в плодах. Переизбыток вредных веществ может стать причиной целого ряда проблем со здоровьем.
Сердце
Водянистые по своей природе огурцы могут принести проблемы тем людям, кто страдает от отеков, а из-за проблем с почками возникнут проблемы и с сердцем. Поэтому налегать на огурцы не нужно.
Витамины
Кожура огурца богата витаминами С и А, микроэлементами (железом, магнием и др.). Переизбыток витаминов, однако же, тоже вреден. Могут появиться высыпания на коже, язвочки, воспаления.
Аллергия
Редко на огурцы бывает аллергия, но таких случаев все же достаточно. Обычно это происходит из-за того, что производители обрабатываю огурцы специальным составом, чтобы они медленнее портились. Часто это аллергены казеин и воск. Постарайтесь тщательнее мыть овощи, а если понимаете, что огурец никак не отмыть до скрипа, лучше срежьте кожицу.
Пищеварение
Огурец рекомендуют для правильного питания. Но всегда и у всех он удачно переваривается. Часто этот овощ вызывает вздутие живота и метеоризм. Если с органами ЖКТ и так проблемы, от огурцов лучше отказаться.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://podrobnosti.ua - Добавил labus в категорию Разное
Добавить комментарий