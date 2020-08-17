5 лучших напитков при метеоризме

Проблема вздутия живота актуальна почти для каждого человека в тот или иной период. Помимо лекарств существуют и натуральные методы борьбы со вздутием, и к ним относятся эти освежающие напитки.Мятный чай. Он обладает способностью расслаблять мускулатуру и выпускать задержавшиеся в животе газы, тем самым уменьшая вздутие. Употребления мятного чая смягчает работу кишечника, избавляет от болей в животе и разного рода пищеварительных проблем, включая синдром раздражённого кишечника.Смузи из арбузов. Нежный и освежающий напиток - одно из наиболее эффективных средств избавления от вздутия живота. А всё потому, что арбузы содержат много воды и калия, благотворно воздействующих на симптомы метеоризма.Ананасовый сок. Ананасы содержат фермент бромелайн, который помогает организму расщеплять белки и нормализовать процессы пищеварения.Кокосовая вода. Благодаря высокому содержанию электролитов, кокосовая вода - превосходный напиток при вздутиях. В нём содержится кальций, хлор и калий, помогающие организму регулировать отток жидкости и предотвращать задержку воды.Лимонная вода. Натуральный диуретик, снижающий количество соли, остающейся в организме. За счет этого уменьшается и интенсивность вздутия, пишет The Health Site.