5 лучших напитков при метеоризме

Проблема вздутия живота актуальна почти для каждого человека в тот или иной период. Помимо лекарств существуют и натуральные методы борьбы со вздутием, и к ним относятся эти освежающие напитки.

Мятный чай. Он обладает способностью расслаблять мускулатуру и выпускать задержавшиеся в животе газы, тем самым уменьшая вздутие. Употребления мятного чая смягчает работу кишечника, избавляет от болей в животе и разного рода пищеварительных проблем, включая синдром раздражённого кишечника.

Смузи из арбузов. Нежный и освежающий напиток - одно из наиболее эффективных средств избавления от вздутия живота. А всё потому, что арбузы содержат много воды и калия, благотворно воздействующих на симптомы метеоризма.

Ананасовый сок. Ананасы содержат фермент бромелайн, который помогает организму расщеплять белки и нормализовать процессы пищеварения.

Кокосовая вода. Благодаря высокому содержанию электролитов, кокосовая вода - превосходный напиток при вздутиях. В нём содержится кальций, хлор и калий, помогающие организму регулировать отток жидкости и предотвращать задержку воды.

Лимонная вода. Натуральный диуретик, снижающий количество соли, остающейся в организме. За счет этого уменьшается и интенсивность вздутия, пишет The Health Site.
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