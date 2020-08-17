Диетолог назвал пять самых полезных организму продуктов

Гречневая каша при условии переносимости, а также рыба определенных видов вошли в список из пяти самых полезных для организма человека продуктов, составленный известным диетологом и эндокринологом Антоном Поляковым.Диетолог назвал пять самых полезных продуктов, среди которых выделил белковую пищу, жизненно необходимую организму. Самыми лучшими источниками белка Поляков назвал рыбу: конкретно, сельдь, скумбрию, горбушу. Семгу и форель врач не стал причислять к полезным – такая рыба выращивается искусственно и часто содержит антибиотики и добавки, стимулирующие ее рост.Антон Поляков подчеркнул важность употребления разнообразных ягод – эти продукты насыщены антиоксидантами, витаминами, клетчаткой и значительно укрепляют иммунную систему.Кроме того, среди самых полезных он назвал орехи: грецкие, фундук, пекан, миндаль. Их сочетание белка и жиров наиболее оптимальное для организма.Для здоровья также очень важны овощи и зелень. Однако в интервью РИА ФАН диетолог уточнил, что при отборе полезных продуктов питания нужно учитывать индивидуальные особенности. Он привел в пример гречневую кашу, которая вполне может быть продуктом ежедневного потребления – при условии, что организм позволяет.«У кого-то каша внутри может все обволакивать и улучшать пищеварение. У кого-то она может вызвать серьезные нарушения в здоровье по причине непереносимости этого продукта или генетической нехватки фермента, необходимого для расщепления того же самого глютена», - предостерег эксперт.