Пять безобидных привычек, которые вредят печени
Существует минимум пять безобидных привычек, которые вредят печени, не имея никакого отношения к алкоголизму. Так, здоровьем этого органа рискуют любители сладкого, поглощающие разнообразные десерты и лакомства в большом количестве. Данная привычка повышает риск развития неалкогольной жировой болезни печени, которая является одной из причин ее цирроза и рака. Больше всего, по словам врачей, рискуют люди, ежедневно потребляющие 1000 килокалорий в виде сластей.
Еще одна вредящая печени привычка – это использование поливитаминов, особенно назначаемых людьми себе самостоятельно, «для укрепления иммунитета». Специалисты подчеркивают, что передозировка витаминными компонентами может быть крайне опасной – например, избыток витамина А провоцирует развитие цирроза.
Также они призывают следить за весом. Отсутствие контроля массы тела, особенно размера талии, спокойное отношению к ее увеличению плохо сказывается на гормональном балансе организма, что утяжеляет и работу печени.
Привычка лечить многие недуги парацетамолом тоже входит в список опасных – при превышении дозировки этого лекарства печень может серьезно пострадать, предостерегают специалисты. Они констатируют: никогда не нужно принимать одновременно два средства, содержащих парацетамол.
Наконец, врагом печени может стать ежедневно употребляемый фастфуд. Его блюда обычно насыщены трансжирами, которые быстро могут привести к развитию ее ожирения, сообщает издание «Домашний очаг».
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил med2 в категорию Разное
Добавить комментарий