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Медики предупреждают, что печени может вредить не только злоупотребление алкоголем, но и более безобидные на первый взгляд действия – например, употребление сладкого, фастфуда или прием витаминов.Существует минимум пять безобидных привычек, которые вредят печени, не имея никакого отношения к алкоголизму. Так, здоровьем этого органа рискуют любители сладкого, поглощающие разнообразные десерты и лакомства в большом количестве. Данная привычка повышает риск развития неалкогольной жировой болезни печени, которая является одной из причин ее цирроза и рака. Больше всего, по словам врачей, рискуют люди, ежедневно потребляющие 1000 килокалорий в виде сластей.Еще одна вредящая печени привычка – это использование поливитаминов, особенно назначаемых людьми себе самостоятельно, «для укрепления иммунитета». Специалисты подчеркивают, что передозировка витаминными компонентами может быть крайне опасной – например, избыток витамина А провоцирует развитие цирроза.Также они призывают следить за весом. Отсутствие контроля массы тела, особенно размера талии, спокойное отношению к ее увеличению плохо сказывается на гормональном балансе организма, что утяжеляет и работу печени.Привычка лечить многие недуги парацетамолом тоже входит в список опасных – при превышении дозировки этого лекарства печень может серьезно пострадать, предостерегают специалисты. Они констатируют: никогда не нужно принимать одновременно два средства, содержащих парацетамол.Наконец, врагом печени может стать ежедневно употребляемый фастфуд. Его блюда обычно насыщены трансжирами, которые быстро могут привести к развитию ее ожирения, сообщает издание «Домашний очаг».