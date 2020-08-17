«Такая фигня!»: доктор Комаровский раскритиковал санитайзеры
Доктор Комаровский сам был весьма удивлен своему открытию. «Только что мы узнали, что все, что мы делаем [для дезинфекции], — такая фигня!», — изумленно начал он. И поведал, что по рекомендациям ВОЗ для эффективного обеззараживания рук необходимо нанести на них 3 мл антисептика. По результатам его измерений при помощи шприца, такое количество раствора из флакона можно получить, нажав на кнопку пульверизатора не менее 27 раз. «Для того чтобы дезинфицировать руки правильно, по протоколам ВОЗ надо пшикнуть 27 раз, — резюмировал врач. — Это переворачивает все наши представления о правилах дезинфекции рук».
Его коллега подтвердил, что привычные 3-4 «пшика» санитайзером высыхают за несколько секунд, не успев ничего обеззаразить. «Поэтому не тратьте деньги зря, а лучше мойте руки с мылом», — заключил он.
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