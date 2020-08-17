«Такая фигня!»: доктор Комаровский раскритиковал санитайзеры

Врач и телеведущий Евгений Комаровский экспериментально доказал неэффективность санитайзеров с пульверизатором для дезинфекции кожи рук. Результатами своих изысканий он поделился в видеоролике с участием эпидемиолога Андрея Александрина на своем канале в YouTube.Доктор Комаровский сам был весьма удивлен своему открытию. «Только что мы узнали, что все, что мы делаем [для дезинфекции], — такая фигня!», — изумленно начал он. И поведал, что по рекомендациям ВОЗ для эффективного обеззараживания рук необходимо нанести на них 3 мл антисептика. По результатам его измерений при помощи шприца, такое количество раствора из флакона можно получить, нажав на кнопку пульверизатора не менее 27 раз. «Для того чтобы дезинфицировать руки правильно, по протоколам ВОЗ надо пшикнуть 27 раз, — резюмировал врач. — Это переворачивает все наши представления о правилах дезинфекции рук».Его коллега подтвердил, что привычные 3-4 «пшика» санитайзером высыхают за несколько секунд, не успев ничего обеззаразить. «Поэтому не тратьте деньги зря, а лучше мойте руки с мылом», — заключил он.