Доктор Агапкин назвал уникальный способ похудеть без диет и упражнений

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Сергей Агапкин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что сбросить вес можно без каких-либо диет и физических упражнений. В студии передачи "О самом главном" специалист признался, что сам никогда не поверил бы подобным утверждениям, если бы лично не изучил результаты исследования, в котором приняли участие несколько тысяч человек.Он пояснил, что всех участников эксперимента разделили на две группы: одна, прослушав лекцию, отправилась домой без каких-либо рекомендаций, а другая должна была на протяжении полугода вести дневник питания. По итогам исследования выяснилось, что в первом случае участники набрали вес, а во втором – напротив, сбросили.Доктор Агапкин уточнил, что для многих людей еда – это определенная привычка, и когда человек начинает обращать на нее внимание, следить и записывать, что он употребляет в пищу, то невольно задумывается, зачем он это делает. В результате, вес снижается. Он добавил, что именно по этому принципу работают абсолютно все диеты.