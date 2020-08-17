Гастроэнтеролог развеял популярные мифы о здоровом питании

Как правильно питаться? Что можно есть, а что – нельзя? Какие продукты вредны, а какие – полезны. Эти злободневные вопросы обсуждают практически везде, и все же 1,5 млрд людей на планете, или 30% всего населения Земли, по-прежнему страдают лишним весом. В эфире канала "Россия 1" врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алексей Головенко прокомментировал некоторые популярные утверждения о здоровом питании.Специалист, в частности, подтвердил, что отказ от молока может привести к остеопорозу, поскольку вызывает нехватку кальция. По его словам, если без цельного молока человек спокойно проживет, то кисломолочные продукты в качестве источника полезного вещества обязательно должны присутствовать в рационе.А вот популярное утверждение о том, что шоколад, красное вино и сыр провоцируют мигрень, является мифом, это подтверждают многие современные исследования. По словам Алексея Головенко, мигрень нередко возникает в результате стресса, который человек может заедать в том числе сладостями, а потом связывать возникновение головной боли с употреблением шоколада.Однако распространенное мнение о том, что строгие диеты могут привести к аменорее он назвал правдивым, поскольку резкое снижение массы тела зачастую провоцирует нарушения цикла и даже может вызвать его полное отсутствие.Также в студии передачи "О самом главном" эксперт развеял миф о том, что отруби опасны для кишечника. По его словам, они, наоборот, являются источников пищевых волокон и способствуют профилактике запоров. Отруби – это настоящий источник энергии для толстого и тонкого кишечника, они являются очень полезным продуктом, как и любая другая растительная клетчатка.