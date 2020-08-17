Что такое кома и какой она бывает?

С помощью состояния комы организм пытается защитить головной мозг от последствий травм и стресса, дать ему время на восстановление. Если через несколько дней или недель выхода из комы не происходит, ситуация становится опасной для жизни, поскольку повышается риск гибели мозга.Кома – это самая тяжелая форма нарушения сознания. Термин происходит от древнегреческого выражения, означающего «глубокий сон». У людей в коматозном состоянии отсутствует цикл сна-бодрствования, глаза постоянно закрыты, разбудить их нельзя – они не реагируют на болевые, акустические, световые раздражители. Таким образом организм «отключает» мозг, и делает это, как правило, в попытке спасти от значительного ущерба или смерти.Какой бывает кома?I стадия, легкая кома. Даже в легкой коме пациента уже нельзя разбудить, однако движения его зрачка не нарушены и дышать он может самостоятельно. На болевые раздражители возникают короткие целенаправленные реакции.Стадия II, легкая кома. Движения в ответ на болевое раздражение более медленные. Реакция зрачка может быть нарушена, что становится заметно по внешнему косоглазию. Кроме того, может развиться паралич. Оба симптома – первые признаки поражения мозга.Стадия III, глубокая кома. Пострадавшие перестают реагировать на самые сильные болевые раздражители. Зрачковая реакция явно ослаблена. Некоторые защитные рефлексы (глотательный, рвотный, кашлевой) тоже перестают нормально работать.Стадия IV, глубокая кома. Самая тяжелая, когда теряются дальнейшие защитные рефлексы, не наблюдается зрачковых и болевых реакций. Частота дыхания сильно снижается и может даже полностью прекратиться.Помимо степени тяжести, также различают другие формы коматозного состояния.Стойкое вегетативное состояние. Пациенты проходят циклы сна и бодрствования, воспринимают окружающую среду, но без особых реакций на внешние раздражители.Вегетативное состояние вызывается поражением головного мозга. Его ствол все еще может поддерживать жизненно важные функции, но ясного сознания нет.Синдром запертости. Пострадавшие способны открывать и закрывать глаза, двигать глазными яблоками, но остаются парализованными и не могут говорить. Наиболее частая причина такого нарушения – инфаркт ствола головного мозга, при котором теряется сообщение между головным и спинным мозгом.Искусственная кома. Контролируемое лекарственное состояние, которое можно обратить вспять, прекратив прием препаратов. В искусственной коме пациентов можно погрузить в глубокий сон на срок до месяца. Это может снизить активность мозга и дать организму больше шансов на выздоровление, но в виде метода лечения данный вид комы сопряжен с опасными последствиями – развитием сонливости, потери памяти и когнитивных расстройств, риском естественной комы и смерти.Диабетическая кома. Самое серьезное осложнение сахарного диабета, спровоцированное нарушением обмена веществ из-за недостатка инсулина.Каковы причины комы? Одна из них – это заболевания головного мозга с повреждением его структур: инфаркт ствола мозга, кровоизлияние в мозг, менингит, энцефалит, черепно-мозговая травма, опухоль или функциональные расстройства, такие как эпилептические припадки.Нарушения обмена веществ. Нарушения обмена сахара при сахарном диабете могут привести к гипогликемии (низкому уровню сахара в крови) или гипергликемии (высокому уровню сахара в крови), что способствует диабетической коме.Эндокринные причины. Среди таковых – острая почечная, печеночная недостаточность, дисфункция щитовидной железы.Интоксикация: отравление вредными веществами, включая наркотики и алкоголь.