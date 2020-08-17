Почему в СССР без опасений пили воду из стаканов в автоматах с газировкой

Успевшие пожить в советские годы россияне не могут не помнить символ той эпохи — автоматы с газированной водой, которую пили из многоразовых стаканов. Цена — копейка за обычную воду и 3 копейки за напиток со сладким наполнителем. Тариф этот не менялся многие десятилетия. Но как советские граждане могли пить воду из одних стаканов и не болеть?Тару не кипятили, не мыли с хлоркой или мылом. Просто перед каждым наполнением автомат споласкивал общую посуду. Советские люди без опасений подхватить какую-то заразу пили воду сами и детей из этих стаканов поили. И якобы никакого сифилиса, герпеса и туберкулеза.Но работавшие в те годы врачи никогда не пили из общей посуды и родных своих от этого предостерегали. Данные официальной статистики не публиковались, но случаи передачи дизентерии через такую посуду точно были. Просто информация об этом оставалась в стенах отвечающих за здоровье граждан учреждений.Если говорить о более серьезных недугах, то сифилис больше передается половым путем или при долгом бытовом контакте с зараженным, а туберкулезная палочка быстро погибает, попав на стекло. ВИЧ-инфекцию и вовсе так подхватить невозможно, а герпес, попав организм, проявляется только при заметном ослаблении иммунитета.