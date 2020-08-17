Доктор Мясников назвал наименее опасное обезболивающее из домашней аптечки
Остальные препараты из этой группы теледоктор раскритиковал за их побочные эффекты. «Если взять старый добрый анальгин, он помогает, но это лекарство грубое, действует плохо на почки и имеет все негативные свойства нестероидных противовоспалительных препаратов. Вы знаете их как ибупрофен, диклофенак и прочие», — предупредил Мясников.
«Данные лекарства могут быть опасны для сердца, повышают давление и приводят к раздражению желудка», — уточнил врач и добавил, что риск возникновения побочных эффектов выше всего у людей старше 60 лет.
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