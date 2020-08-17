Врач посоветовал для борьбы с бессонницей правильно использовать кровать
Чтобы не впадать в зависимость от препаратов, проще всего соблюдать гигиену сна. В первую очередь отказаться от валяния на кровати в дневное время. Никаких "прилягу на минуточку" или "лягу-ка я почитаю книжку". Даже если очень хочется спать, лучше потерпеть до вечера. В итоге, если использовать кровать только для ночного сна, со временем выработается рефлекс, который поможет вам вечером лечь и сразу заснуть.
"Тяни, тяни до вечера, обязательно тяни до вечера!" – требует Мясников.
Он также считает, что сохранение четкого графика сна и бодрствования — тоже хорошее средство от бессонницы. И сохранять его необходимо и в будни, и по выходным, и даже в отпуске: "В 7 утра подъем? Значит, в 11 вечера надо ложиться спать. И точка. Никаких потом!"
Еще одним немаловажным фактором для борьбы с плохим сном является отказ от гаджетов и телевизора перед сном. Необходимо за 4 часа до отхода ко сну отказаться от телефонов, планшетов, компьютеров и телевизора. "Эта штука крадет у нас время, любимых, родителей, детей. Мы по 5 часов в день пялимся в них", – констатировал врач. В итоге организм перестает вырабатывать мелатонин, развивается бессонница и человек вынужден покупать мелатонин в аптеке для хорошего качественного сна.
Мясников вспомнил о недавнем визите к староверам-отшельникам в Сибири, которые хоть и соблюдают основные запреты на курение и алкоголь, но тоже стали жертвой смартфонов и зависимы от интернета. "Это уже извращение. От этого надо бежать, от этого надо спасаться, мы могли бы любить жену или мужа, но мы этого не делаем", – возмутился Мясников и посоветовал вечером вместо просмотра контента больше внимания уделять семье и детям.
Ранее Мясников призвал не заниматься чисткой организма и рассказал, как обычный ночной храп может стать причиной ожирения, диабета и импотенции.
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