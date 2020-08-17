Назван самый вредный продукт для почек

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Врач назвала самый вредный продукт для почек. Это поваренная соль.В эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-нефролог высшей категории Людмила Артюхина рассказала, что для здоровья этого органа также необходимо придерживаться ЗОЖ.«Что не любят даже здоровые почки? Они не любят соль. Всё-таки в нашем социуме идёт чрезмерное потребление поваренной соли, потому что очень много фастфуда и полуфабрикатов, много гастрономических продуктов, в которые щедро кладётся соль. Плюс ещё у людей высокий порог солевой восприимчивости».Она добавила, что болезненных симптомов при проблемах с почками зачастую нет, поэтому люди попадают в больницу уже на серьёзной стадии заболевания.«Иногда есть такие симптомы, когда заболевание течёт субклинически. Проявляется это слабостью, утомляемостью, отёками при ходьбе, но очень умеренными. Может быть артериальная гипертензия. Даже заболевание почек может манифестировать именно артериальная гипертензия. И почки могут от артериальной гипертензии страдать, и проявляться заболевание почек может артериальной гипертонией».По словам Артюхиной, в случае проблем с артериальным давлением необходимо обследование.