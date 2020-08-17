Ученые выдвинули новую версию происхождения коронавируса

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Ученые выдвинули новую версию происхождения COVID-19, согласно которой коронавирус нового типа возник в угольных шахтах в китае в 2012 году, а не на «мокром рынке» в Ухане, пишет The Sun.Еще восемь лет назад шестеро шахтеров в провинции Юньань заразились заболеванием, напоминающим атипичную пневмонию после 14 дней в непосредственной близости от фекалий летучих мышей.Трое из шестерых горняков скончались.Врач Ли Ксу, который лесил шахтероа, описал симптомы заболевания: сильный жар, сухой кашель, боль в конечностях, а в некоторых случаях и головная боль.Как заявили вирусолог Джонатан Латэм и молекулярный биолог Эллисон Уилсон, все эти симптомы ныне ассоциируются с COVID-19.По словам ученых, данные, записанные китайскими врачами, лечившими этих горняков, заставили их пересмотреть все, что они ранее знали о происхождении пандемии COVID-19.Вирусолог Жонг Наншан отправил образцы, взятые у заразившихся горняков, в лабораторию в Ухане, откуда и , по мнению многих, произошла утечка вируса.Латэм и Уилсон считают, что вирус развивался в организмах горняков, что означает, что он хорошо адаптирован к людям.Власти Китая считают, что COVID-19 возник на рынке морепродуктов в Ухане в декабре 2019 года, однако многие ученые все еще ставят под сомнение возникновение коронавируса на рынке.