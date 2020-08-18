Опасно ли повредить родинку

Бытует мнение, что родинки надо беречь как зеницу ока от повреждений, а лучше удалить, потому что они от любой царапинки могут перерасти в злокачественную опухоль. Так ли это, рассказал пластический хирург Владимир Плахотин.Родинки (невусы) образованы атипичными клетками, которые при неблагоприятном стечении обстоятельств могут превратиться в раковые, например под действием радиации, в том числе и солнечной. Маловероятно, что это может произойти от царапин или иных повреждений.Тем не менее лучше этого не допускать — из-за особого кровоснабжения невусы плохо заживают.Опасна постоянная травматизация — ей обычно подвергаются родинки на шее (цепочками) и лице (у мужчин при бритье). Был случай, когда пациент постоянно натирал очками родинку на переносице, и она переродилась у него в меланому.Такие родинки лучше удалять. Эта процедура абсолютно безопасна и может выполняться разными способами — лазером, коагуляцией или обычным хирургическим иссечением – доктор подскажет, что лучше в том или ином случае.Кроме того, удалению подлежат выпуклые родинки — они не только с большей вероятностью травмируются, но и чаще перерождаются в опухоли.