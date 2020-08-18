Чем рисковали европейские модницы, носящие зеленые платья
Сложно представить, но еще в XIX веке Европа не знала зеленого красителя для тканей. Изобрели оттенок в Англии, откуда и пошла мода у знати носить одежду зеленого цвета.
Но краситель представлял огромную опасность, ведь готовился он из смеси меди и мышьяка. Каждый выход в свет буквально убивал хозяина или хозяйку наряда. От мышьяка страдали и рабочие фабрик, красившие одежду. Многие из них умирали вследствие поражения дыхательных путей, отказа внутренних органов и онкологии.
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