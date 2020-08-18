Эти продукты полезнее вместе

Здоровье — не математика, в которой 2+2 всегда равно 4. Диетологи знают, что какие-то продукты питания есть вместе нельзя — они хуже усваиваются и последствия такого сочетания могут быть непредсказуемыми, а какие-то — наоборот, прекрасно дополняют друг друга не только с точки зрения вкусовых качеств, но и по приносимой ими пользе.По словам доктора медицинских наук Виктора Конышева, таких удачных сочетаний немало. «Есть много сочетаний продуктов, в которых они полезнее, чем поодиночке», — уверен он.Продукты зернового происхождения — каши, макароны, хлеб — хороши с белковой пищей. Лучше молочной — в ней кроме аминокислоты лизина есть кальций и помогающий его усвоению витамин D.В свою очередь растительные волокна в злаках дают ощущения насыщения, позволяя лучше перевариваться белкам. В прошлом таких тонкостей не знали, но интуитивно сочетали продукты правильно. «Наши предки для этого сочетали гречневую крупу с рыбой, мясом, грибами. Все это делалось не зря: при таких комбинациях лучше усваиваются аминокислоты из белка», — говорит доктор.Широко известно, что морковь лучше есть со сметаной. Но не только. Это правило распространяется на большинство овощей желтого и красного цвета: содержащийся в них бета-каротин усваивается только в присутствии жиров.