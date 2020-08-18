Эти продукты полезнее вместе
По словам доктора медицинских наук Виктора Конышева, таких удачных сочетаний немало. «Есть много сочетаний продуктов, в которых они полезнее, чем поодиночке», — уверен он.
Продукты зернового происхождения — каши, макароны, хлеб — хороши с белковой пищей. Лучше молочной — в ней кроме аминокислоты лизина есть кальций и помогающий его усвоению витамин D.
В свою очередь растительные волокна в злаках дают ощущения насыщения, позволяя лучше перевариваться белкам. В прошлом таких тонкостей не знали, но интуитивно сочетали продукты правильно. «Наши предки для этого сочетали гречневую крупу с рыбой, мясом, грибами. Все это делалось не зря: при таких комбинациях лучше усваиваются аминокислоты из белка», — говорит доктор.
Широко известно, что морковь лучше есть со сметаной. Но не только. Это правило распространяется на большинство овощей желтого и красного цвета: содержащийся в них бета-каротин усваивается только в присутствии жиров.
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