Ученые выяснили, как музыка влияет на мозг недоношенных детей

У слишком рано рожденных детей мозг еще не вполне зрелый и по этой причине подвержен различным неврологическим нарушениям, которые могут иметь последствия вплоть до зрелого возраста. А кроме того, такие дети значительно больше страдают от стресса, вызываемого светом, шумом, неизбежными болевыми ощущениями, а также отсутствием успокаивающего сердцебиения матери и чувства защищенности, которое они испытвали, находясь в утробе, пишет «Популярная механика».В прошлом различными исследованиями было доказано положительное воздействие музыки на нейробиологические процессы как у людей, так и у животных. И в том числе положительный эффект специальной музыкальной терапии на развитие мозга у недоношенных детей. Однако при разработке и применении такой терапии специалисты ориентируются прежде всего на внешние физиологические проявления — видимое расслабление, частоту дыхания, жесты, выражение лица новорожденных. Конкретное же ее воздействие на нейронный процессы и активность отдельных участков мозга оставалось до сих пор неизученным.Швейцарский музыковед и один из основателей неонатальной креативной музыкальной терапии Фредерике Хасельбек вместе с неонатологами из университетского госпиталя Цюриха решили восполнить этот пробел. В проведенном ими исследовании принимали участие 82 новорожденных, половина из которых помимо обычной терапии получали также два-три раза в неделю по двадцать минут музыкальной — каждый из детей по своему, индивидуально подобранному плану. Поскольку дети пребывали в госпитале от трех до восьми недель число сеансов музыкальной терапии в каждом случае было от восьми до тридцати. Во время сна им с максимальными мерами предосторожности проводили диффузно-взвешенную МРТ, а также замеряли частоту сердцебиения и уровень кислорода в крови.В результате у тех детей, кто проходил сеансы музыкальной терапии обнаружилось существенное снижение замедленности функциональных процессов между таламусом и корой, более крепкие функциональные сети мозга, а также улучшенная согласованность различных регионов мозга, в том числе и тех, которые связаны с моторикой и языковыми функциями. «Таким образом, мы впервые смогли с помощью наглядной картинки доказать положительный эффект музыкальной терапии на развитие мозга», — говорит Фредерике Хасльбек. На достигнутом авторы исследования, однако, останавливаться не собираются и теперь хотят изучить долгосрочное воздействие музыки на развитие недоношенных детей.