Названы продукты, которые действуют как ускорители метаболизма

При хорошем метаболизме калории сжигаются быстрее – это одно из ключевых условий для похудения и поддержания стройной фигуры. Немецкими специалистами были названы продукты, которые действуют как естественные ускорители обмена веществ.Морская растительность. Активность метаболизма тесно связана с функционированием щитовидной железы. Если железа работает вяло, синтезирует недостаточно гормонов, это может способствовать полноте. Снижения ее деятельности позволяют не допустить водоросли.Черника. Ее потребление помогает организму восстановить баланс сахара в крови, что позволяет метаболическим процессам осуществляться в интенсивном режиме. Помимо того, черника уменьшает воспаление, благодаря чему снижает риск рака, сердечных заболеваний, высокого уровня холестерина, диабета.Источники белка. Протеины – одни из самых эффективных ускорителей метаболизма, особенно в сочетании с упражнениями: такой комплекс способствует наращиванию мышечной массы, вытесняющей жир. Продукты, особенно богатые белком, – это рыба, говядина, птица, бобовые, киноа, горох.Какао. Необработанный (несладкий) шоколад богат минералами, прежде всего, магнием. Данное вещество не только стимулирует обмен веществ и борется с ожирением, но и сокращает риск появления диабета.Ананас. Содержащиеся в нем ферменты действуют как ускорители процесса пищеварения, тем самым помогая снижать вес – об этом пишет журнал Freundin (Германия).