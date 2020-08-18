Почему есть овсянку каждый день может быть вредно?

На вопрос ответила диетолог Галина Барташевич, она предупредила, что слишком частое поедание овсяной каши может способствовать разрушительному для костей остеопорозу.

Специалист объяснила, почему есть овсянку каждый день может быть вредно? Дело в том, что крупа содержит много фитатов (форма фитиновой кислоты) – данные вещества плохо поддаются перевариванию. Поэтому, находясь в желудочно-кишечном тракте, фитаты снижают усвояемость полезных и необходимых для нормальной работы организма питательных веществ – минералов, крахмалов, белков, жиров. Постоянное употребление содержащих их продуктов может содействовать дефициту важных микроэлементов и в конечном итоге потере костной массы.

«Овсянку кашу на завтрак нужно есть не каждый день, а два–три раза в неделю. Частое потребление вредно, поскольку препятствует нормальному усвоению кальция, чей недостаток может ослабить костную систему человека, а также плохо сказаться на других аспектах здоровья», - рассказала Барташевич.

Специалист уточнила, что отказываться от овсянки полностью не нужно, так как она действительно содержит массу полезных нутриентов (например, витамины группы В). Но есть ее следует, чередуя с другими крупами: медик рекомендует включать в рацион гречневую, ячневую каши.
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