На вопрос ответила диетолог Галина Барташевич, она предупредила, что слишком частое поедание овсяной каши может способствовать разрушительному для костей остеопорозу.Специалист объяснила, почему есть овсянку каждый день может быть вредно? Дело в том, что крупа содержит много фитатов (форма фитиновой кислоты) – данные вещества плохо поддаются перевариванию. Поэтому, находясь в желудочно-кишечном тракте, фитаты снижают усвояемость полезных и необходимых для нормальной работы организма питательных веществ – минералов, крахмалов, белков, жиров. Постоянное употребление содержащих их продуктов может содействовать дефициту важных микроэлементов и в конечном итоге потере костной массы.«Овсянку кашу на завтрак нужно есть не каждый день, а два–три раза в неделю. Частое потребление вредно, поскольку препятствует нормальному усвоению кальция, чей недостаток может ослабить костную систему человека, а также плохо сказаться на других аспектах здоровья», - рассказала Барташевич.Специалист уточнила, что отказываться от овсянки полностью не нужно, так как она действительно содержит массу полезных нутриентов (например, витамины группы В). Но есть ее следует, чередуя с другими крупами: медик рекомендует включать в рацион гречневую, ячневую каши.