Фрукт, останавливающий рак, можно вырастить дома в горшке

Кумкват содержит массу полезных веществ и флавоноиды, препятствующие развитие опухолей.

Выращивать дома в горшках декоративные цитрусовые стало модной тенденцией. Растения хорошо пахнут, обеззараживают воздух, а их плоды пригодны в пищу. Одним из представителей цитрусовых, хорошо себя чувствующих в условиях городской квартиры, является кумкват или декоративный мандарин.

Помимо красоты, его ярко оранжевые плоды обладают способностью повышать иммунитет и даже останавливать рак, пишет турецкое издание Sabah. Эксперты рекомендуют принимать кумкват людям со слабым иммунитетом, которые часто болеют гриппом и сезонными вирусными заболеваниями.

Комнатный мандарин полезен для желудочно-кишечного тракта.

Но главное его свойство — замедление развития онкологических заболеваний. В кумквате содержится большое количество флавоноидов,которые благотворно влияют на устойчивость организма к канцерогенам, вызывающим онкологию, уменьшают проницаемость и ломкость капилляров, обладают противовоспалительным действием.

К полезным свойствам кумквата стоит добавить большое количество кальция, укрепляющего кости и предотвращающего появление возрастных морщин, прыщей и пигментных пятен.

Диетологи советуют есть плод прямо с кожурой, в которой содержится много полезных веществ. Можно также готовить из золотого апельсина варенье, мармелад или сушить его впрок.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

https://www.medikforum.ru - Добавил microb в категорию Онкология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь