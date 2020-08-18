Фрукт, останавливающий рак, можно вырастить дома в горшке

Кумкват содержит массу полезных веществ и флавоноиды, препятствующие развитие опухолей.Выращивать дома в горшках декоративные цитрусовые стало модной тенденцией. Растения хорошо пахнут, обеззараживают воздух, а их плоды пригодны в пищу. Одним из представителей цитрусовых, хорошо себя чувствующих в условиях городской квартиры, является кумкват или декоративный мандарин.Помимо красоты, его ярко оранжевые плоды обладают способностью повышать иммунитет и даже останавливать рак, пишет турецкое издание Sabah. Эксперты рекомендуют принимать кумкват людям со слабым иммунитетом, которые часто болеют гриппом и сезонными вирусными заболеваниями.Комнатный мандарин полезен для желудочно-кишечного тракта.Но главное его свойство — замедление развития онкологических заболеваний. В кумквате содержится большое количество флавоноидов,которые благотворно влияют на устойчивость организма к канцерогенам, вызывающим онкологию, уменьшают проницаемость и ломкость капилляров, обладают противовоспалительным действием.К полезным свойствам кумквата стоит добавить большое количество кальция, укрепляющего кости и предотвращающего появление возрастных морщин, прыщей и пигментных пятен.Диетологи советуют есть плод прямо с кожурой, в которой содержится много полезных веществ. Можно также готовить из золотого апельсина варенье, мармелад или сушить его впрок.