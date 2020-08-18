Какие продукты вызывают вздутие живота и прибавляют лишних кило
На первом месте хлебобулочные изделия. Диетологи не рекомендуют есть изделия из муки высшего сорта. Сахар и дрожжи в составе продуктов из белой муки только усугубляют вздутие живота. Лучше употреблять в пищу черный, серый или цельнозерновой хлеб.
Вызывает вздутие и газированная вода. Кроме того, из-за огромного содержания сахара в таких напитках одним вздутием не обойдешься, лишние калории превратятся в жир.
Чипсы, картофель фри и прочий фастфуд во фритюре вызывает вздутие и неприятные ощущения в животе. Тому виной соль, сахар, специи, консерванты, химические добавки.
Нельзя мешать кисломолочные продукты с сахаром. Белки и сахара расщепляются по-разному — сахара быстро, а белки медленно. Из-за этого возникает вздутие. Кстати, мороженое есть вредно по этой же причине.
Виноград вызывает усиленное газообразование. Как, впрочем, и яблоки, персики, груши. Следите за своей реакцией и не ешьте этих продуктов слишком много.
Переработанное мясо, а именно сосиски, котлеты и прочие полуфабрикаты, вредны. Помимо воспаления ЖКТ они вызывают и вздутие живота.
К газообразованию приводит употребление капусты и бобовых. Однако тушеная капуста и бобовые, замоченные перед готовкой, такого эффекта не вызывают.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил GooDZonE в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий