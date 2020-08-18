Какие продукты вызывают вздутие живота и прибавляют лишних кило

Какие продукты вызывают вздутие живота, из-за чего вы выглядите толще, чем на самом деле? Оказывается, список таких продуктов питания длинен.На первом месте хлебобулочные изделия. Диетологи не рекомендуют есть изделия из муки высшего сорта. Сахар и дрожжи в составе продуктов из белой муки только усугубляют вздутие живота. Лучше употреблять в пищу черный, серый или цельнозерновой хлеб.Вызывает вздутие и газированная вода. Кроме того, из-за огромного содержания сахара в таких напитках одним вздутием не обойдешься, лишние калории превратятся в жир.Чипсы, картофель фри и прочий фастфуд во фритюре вызывает вздутие и неприятные ощущения в животе. Тому виной соль, сахар, специи, консерванты, химические добавки.Нельзя мешать кисломолочные продукты с сахаром. Белки и сахара расщепляются по-разному — сахара быстро, а белки медленно. Из-за этого возникает вздутие. Кстати, мороженое есть вредно по этой же причине.Виноград вызывает усиленное газообразование. Как, впрочем, и яблоки, персики, груши. Следите за своей реакцией и не ешьте этих продуктов слишком много.Переработанное мясо, а именно сосиски, котлеты и прочие полуфабрикаты, вредны. Помимо воспаления ЖКТ они вызывают и вздутие живота.К газообразованию приводит употребление капусты и бобовых. Однако тушеная капуста и бобовые, замоченные перед готовкой, такого эффекта не вызывают.