Из чего готовят "быструю" лапшу

Дешевую лапшу быстрого приготовления как только не называют, но чаще всего это «бомж-пакеты» и «завтраки бомжей». Продукт дешевый, готовится быстро, а иногда его даже не заваривают, а чем-нибудь запивают, чтобы лапша разбухла в желудке. Но из чего ее производят?В отличие от хороших и полезных макарон, муки высшего сорта в «быстрой» лапше нет. Обычно это остатки зерна самого низкого сорта, которые перемалывают, добавляют премикс (минеральную добавку) и делают из этой смеси муку.Фактически получившаяся заготовка — аналог комбикорма. Но если добавить в муку вкусоароматические добавки и глутамат натрия, усиливающий вкус, получается продукт, который едят по всему миру. Красивый и аппетитный желтоватый цвет лапши достигается путем добавления сахарного колера или красителя Е-150.Британские ученые несколько лет назад назвали такую лапшу аналогом легкого наркотика. У большинства испытуемых после ее употребления улучшалось настроение и учащалось сердцебиение, все благодаря химическим усилителям.