Из чего готовят "быструю" лапшу
В отличие от хороших и полезных макарон, муки высшего сорта в «быстрой» лапше нет. Обычно это остатки зерна самого низкого сорта, которые перемалывают, добавляют премикс (минеральную добавку) и делают из этой смеси муку.
Фактически получившаяся заготовка — аналог комбикорма. Но если добавить в муку вкусоароматические добавки и глутамат натрия, усиливающий вкус, получается продукт, который едят по всему миру. Красивый и аппетитный желтоватый цвет лапши достигается путем добавления сахарного колера или красителя Е-150.
Британские ученые несколько лет назад назвали такую лапшу аналогом легкого наркотика. У большинства испытуемых после ее употребления улучшалось настроение и учащалось сердцебиение, все благодаря химическим усилителям.
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