Какие продукты на самом деле должны храниться на дверце холодильника

Узкая дверца холодильника обычно имеет несколько отделений, которые владельцы умудряются набивать до отказа. Но не все продукты должны хранить в этом месте, о чем и напоминают специалисты.

В дверцу лучше всего ставить бутылки с водой, но только если они не очень большие и не слишком тяжелые.

Или сливочное масло. Продукт разумнее всего хранить именно на этих полках, где теплее всего. Масло не испортится и не потеряет вкусовых свойств, но будет умеренно мягким, чтобы его было удобно мазать на хлеб.

В дверцу холодильника можно поместить и консервы. На этих полках сильнее всего перепады температур, поэтому продукты могут портиться, но консервам это, к счастью, не грозит.
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