Употребление опиоидов может вызвать глухоту

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По мнению исследователей из Ратгерского университета, употребление опиоидов, особенно в высоких дозах, может вызвать глухоту.В исследовании, опубликованном в The Journal of Medical Toxicology, были проанализированы медицинские записи за период с 1999 по 2018 год, чтобы определить связь между употреблением опиоидов и степенью потери слуха.Исследователи идентифицировали 41 человека с полной или частичной потерей слуха или шумом в ушах, вероятно, вызванных токсическим воздействием на ухо. Более половины употребляли героин, за ними следовали оксикодон, метадон и трамадол. 88% пользовались только одним опиоидом.Большинство людей сообщали о состоянии, поражающем оба уха: 12 человек испытывали глухоту, 15 – частичную или полную потерю остроты слуха, 10 – шум в ушах и четыре – сочетание симптомов. В то время как некоторые люди могут восстановить слух, для 21% улучшения не произошло.«Хотя исследование показало связь с героином, отравлять ухо может каждый опиоид», - рассказывает Дайан Калелло, исполнительный директор Центра по борьбе с отравлениями в Нью-Джерси. «Эта работа подтверждает то, что было обнаружено в исследованиях на животных, а именно, что любой опиоид может вызвать потерю слуха».