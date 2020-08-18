Природный негрустин: названы продукты, улучшающие настроение

И это не только уже известные шоколад и бананы.Оказывается наше настроение зависят не только от влияния на нас происходящих во внешнем мире событий, но и от пищи, которую мы едим. О положительном действии шоколада и бананов уже известно всем. Но существуют и другие продукты, стимулирующие мозг и эндокринную систему, что дарит нам чувство радости.Российский нейропсихолог Ирина Хвингия, руководитель реабилитационного центра «Нейрокид» утверждает, что поднять себе настроение можно употреблением жирной рыбы. В ней большое содержание йода, что отлично тонизирует, помогает сохранять внимание и лучше концентрироваться.Хорошим природным стимулятором и улучшителем настроения является морская капуста, в которой содержится полный набор витаминов и минералов, необходимых для правильной работы надпочечников.Именно они вырабатывают катехоламины — адреналин и норадреналин, которые влияет на мышечный тонус, быстроту реакции, работоспособность и настроение.Негрустином можно также считать орехи, особенно грецкие и фисташки. «Для повышения настроения достаточно регулярно употреблять 50 г в сутки», — заявила Хвингия в интервью радио Sputnik.А вот от чего стоит отказаться, пытаясь привести себя в тонус, так это от энергетических напитков. Бодрящий эффект от них кратковременный, а затем неминуемо ему на смену приходят апатия, раздражительность и сонливость. «Состояние становится хуже, чем было изначально», — предупреждает нейропсихолог.