О чем говорят приступы тремора – консультация специалиста

Отчего возникает дрожь в теле, и признаком какого заболевания она может являться? На эти вопросы в студии передачи "О самом главном" ответил врач-невролог, доктор медицинских наук Александр Комаров. По его словам, состояние тремора может быть функциональным – то есть возникшим вследствие определенных жизненных факторов – или говорить о проявлении определенного заболевания. Эксперт рассказал, что виды тремора можно дифференцировать по некоторым признакам.- Эссенциальный тремор – это наследственное заболевание, ген которого активизируется в определенном возрасте, в результате чего происходит избыточное сокращение мышц. При этом степень тремора бывает разной.- Гипогликемия – тремор может возникать в результате снижения уровня глюкозы в крови, как следствие воздействия лекарств или стресса.- Паркинсонизм – это тремор покоя, связанный с изменением синтеза и восприятия дофамина клетками головного мозга. Заболевание требует обязательного лечения, в противном случае оно начинает быстро прогрессировать.- Парциальная эпилепсия – это избыточные патологические движения, внешне похожие на тремор, но в реальности они являются проявлением судорожного синдрома. Локальная судорога возникает эпизодически вследствие раздражения коры головного мозга.- Опухоль надпочечников – при первичной диагностике тремора необходимо исключить наличие феохромоцитомы. Эта опухоль локализуется в мозговом слое надпочечника и отвечает за выработку адреналина. При этом заболевании тремор может возникать эпизодически – по утрам или как реакция на стрессовую ситуацию.