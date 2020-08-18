О чем говорят приступы тремора – консультация специалиста
- Эссенциальный тремор – это наследственное заболевание, ген которого активизируется в определенном возрасте, в результате чего происходит избыточное сокращение мышц. При этом степень тремора бывает разной.
- Гипогликемия – тремор может возникать в результате снижения уровня глюкозы в крови, как следствие воздействия лекарств или стресса.
- Паркинсонизм – это тремор покоя, связанный с изменением синтеза и восприятия дофамина клетками головного мозга. Заболевание требует обязательного лечения, в противном случае оно начинает быстро прогрессировать.
- Парциальная эпилепсия – это избыточные патологические движения, внешне похожие на тремор, но в реальности они являются проявлением судорожного синдрома. Локальная судорога возникает эпизодически вследствие раздражения коры головного мозга.
- Опухоль надпочечников – при первичной диагностике тремора необходимо исключить наличие феохромоцитомы. Эта опухоль локализуется в мозговом слое надпочечника и отвечает за выработку адреналина. При этом заболевании тремор может возникать эпизодически – по утрам или как реакция на стрессовую ситуацию.
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https://www.vesti.ru - Добавил Ivan в категорию Неврология
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