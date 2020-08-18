Доктор Мясников рассказал, чем лечить мерцательную аритмию
Доктор Мясников подчеркнул, что наиболее опасным следствием этой болезни является тромбоэмболия, поэтому сразу же после постановки диагноза и при отсутствии явных противопоказаний назначается прием антикоагулянтов. Это необходимо для того, чтобы решить проблему разжижения крови и избежать попадания тромбов в головной мозг или артерию, снабжающую кишечник.
Он уточнил, что при отсутствии лечения антикоагулянтами 15% пациентов страдают от нарушения мозгового кровообращения уже в первый год после начала мерцательной аритмии.
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https://www.vesti.ru - Добавил Ivan в категорию Кардиология
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