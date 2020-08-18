Доктор Мясников рассказал, чем лечить мерцательную аритмию

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В студии передачи "О самом главном" Александр Мясников рассказал, какие препараты необходимо принимать пациенту, у которого диагностировали мерцательную аритмию. По данным на 2010 год, 35 миллионов человек на планете страдают от подобного заболевания, и это только подтвержденные случаи. Специалист утверждает, что на самом деле каждый десятый человек в возрасте 60+ сталкивается с такой проблемой, а основными факторами риска являются наличие гипертонии и проблем с сердцем. Спровоцировать появление мерцательной аритмии в более молодом возрасте может также неправильная работа щитовидной железы и употребление алкоголя.Доктор Мясников подчеркнул, что наиболее опасным следствием этой болезни является тромбоэмболия, поэтому сразу же после постановки диагноза и при отсутствии явных противопоказаний назначается прием антикоагулянтов. Это необходимо для того, чтобы решить проблему разжижения крови и избежать попадания тромбов в головной мозг или артерию, снабжающую кишечник.Он уточнил, что при отсутствии лечения антикоагулянтами 15% пациентов страдают от нарушения мозгового кровообращения уже в первый год после начала мерцательной аритмии.