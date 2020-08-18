Пандемия коронавируса может привести к эпидемии ожирения – ученые

Пандемия коронавирусной инфекции может привести к неожиданным последствиям: ученые из Копенгагенского и Орхусского университетов (Дания) утверждают, что после пандемии может начаться эпидемия ожирения, сообщает EurekAlert!.По словам ученых, режим самоизоляции приведет к увеличению числа людей, больных ожирением. Дело в том, что из-за ограничений, вводимых из-за пандемии коронавируса, люди сталкиваются с чувством психосоциальной незащищенности, которая провоцирует переедание.Кроме того, из-за кризиса доходы населения во многих странах мира падают, что вынуждает людей употреблять в пищу более доступные продукты. Как правило, такие продукты отличаются высокой калорийностью, а вот полезных нутриентов в них мало. Нездоровая пища стимулирует аппетит, что в свою очередь также приводит к перееданию. Перееданию также способствует чувство одиночества, которое испытывают многие самоизолировавшиеся граждане. Ситуация усугубляется из-за низкого уровня физической активности, так как с наступлением пандемии многие люди работают дома.Как сообщает Lenta, по мнению специалистов, органы здравоохранения должны обеспокоиться будущей эпидемией и принять необходимые меры, ведь ожирение приводит к серьезным последствиям для здоровья. В частности, для разработки стратегии борьбы с ожирением необходимо инвестировать в соответствующие исследования.