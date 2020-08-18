Одноразовые медицинские маски представляют серьезную опасность для окружающей среды – ученые

Одноразовые медицинские маски и раньше представляли опасность для окружающей среды, а теперь, когда их ношение в некоторых общественных местах стало обязательным, проблема вышла на совершенно новый уровень, как утверждают специалисты Портсмутского университета (Великобритания).Как сообщает The Conversation, вышеназванные специалисты призвали граждан отказаться от одноразовых масок, так как они могут быть опасны для здоровья и окружающей среды. Ежемесячно люди используют миллиарды масок, и большая их часть изготавливается из пластиковых материалов, которые сохраняются в окружающей среде десятки и сотни лет.Отметим, что уже сегодня десятки и сотни использованных масок находят на пляжах, в водоемах, в лесах – в том числе и в Армении.По словам ученых, в среднесрочной и долгосрочной перспективе пластиковые отходы наносят урон окружающей среде и ее обитателям. Некоторые животные, например, могут ошибочно употреблять фрагменты пластиковых масок в пищу. Также пластик может распадаться на мелкие фракции, которые со временем накапливаются в пищевых цепях и со временем попадают и в организм человека.Неправильно утилизированные маски, по словам ученых, могут нанести человеку не только косвенный, но и прямой ущерб. Выброшенные маски могут спровоцировать вспышку заражения коронавирусом среди сборщиков мусора, так как в определенных условиях вирус сохраняется на масках сроком до 7 дней.Чтобы предотвратить катастрофу, ученые советуют отказаться от использования одноразовых масок в пользу многоразовых, содержащих фильтры, которые можно использовать в течение продолжительного периода времени. Многоразовые защитные маски рекомендуют хранить и стирать в соответствии с инструкцией.