Одноразовые медицинские маски представляют серьезную опасность для окружающей среды – ученые
Как сообщает The Conversation, вышеназванные специалисты призвали граждан отказаться от одноразовых масок, так как они могут быть опасны для здоровья и окружающей среды. Ежемесячно люди используют миллиарды масок, и большая их часть изготавливается из пластиковых материалов, которые сохраняются в окружающей среде десятки и сотни лет.
Отметим, что уже сегодня десятки и сотни использованных масок находят на пляжах, в водоемах, в лесах – в том числе и в Армении.
По словам ученых, в среднесрочной и долгосрочной перспективе пластиковые отходы наносят урон окружающей среде и ее обитателям. Некоторые животные, например, могут ошибочно употреблять фрагменты пластиковых масок в пищу. Также пластик может распадаться на мелкие фракции, которые со временем накапливаются в пищевых цепях и со временем попадают и в организм человека.
Неправильно утилизированные маски, по словам ученых, могут нанести человеку не только косвенный, но и прямой ущерб. Выброшенные маски могут спровоцировать вспышку заражения коронавирусом среди сборщиков мусора, так как в определенных условиях вирус сохраняется на масках сроком до 7 дней.
Чтобы предотвратить катастрофу, ученые советуют отказаться от использования одноразовых масок в пользу многоразовых, содержащих фильтры, которые можно использовать в течение продолжительного периода времени. Многоразовые защитные маски рекомендуют хранить и стирать в соответствии с инструкцией.
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