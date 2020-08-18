Что произойдет, если по утрам пить воду натощак

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Немецкое издание Focus рассказало, что происходит с организмом человека, если выпивать воду утром натощак.Авторы публикации перечислили семь полезных свойств такой процедуры - от сияния кожи до укрепления иммунитета и ускорения обмена веществ.1. Очищение организмаПо ночам наше тело отдыхает и избавляется от токсинов. Если вы будете по утрам пить воду на пустой желудок, вы поможете организму в буквальном смысле вымывать вредоносные вещества. Кроме того, обильное питье способствует производству мышечных клеток и новых кровяных телец.2. Ускорение обмена веществЕсли пить воду на пустой желудок, то интенсивность обмена веществ ускорится на 24%. Более быстрый обмен веществ, в свою очередь, означает улучшение пищеварения, а это важно, к примеру, для похудения. Для этого желательно пить теплую воду.3. Становится проще справиться с изжогой и расстройством желудкаНарушения пищеварения возникают из-за повышенной кислотности в желудке. Когда кислота попадает в пищевод, во рту появляется неприятный привкус. Если утром сразу после подъема натощак выпить воды, то концентрация кислоты снизится и изжоги не будет. Кроме того, желудок тем самым подготовится к завтраку.4. Улучшение качества кожи, появление естественного сиянияИз-за недостатка жидкости раньше времени появляются морщины и расширенные поры. Результаты исследований подтверждают, что 500 миллилитров воды на пустой желудок значительно стимулируют кровообращение, кожа будет вам за это благодарна.5. Блестящие здоровые волосыНедостаток жидкости может иметь серьезные последствия для роста волос. Вода увлажняет волосы и составляет до четверти их объема. Если человек употребляет мало жидкости, волосы становятся тонкими и ломкими. Много пить в течение дня в любом случае очень важно, но вода натощак особенно сильно влияет на состояние волос.6. Снижается риск появления камней в почках и циститаПить воду сразу после подъема важно еще и потому, что благодаря этому снижается риск возникновения камней в почках и воспаления мочевого пузыря. Достаточное количество жидкости снижает концентрацию желудочной кислоты и вымывает из организма ядовитые вещества, которые могут стать причиной как камней в почках, так и цистита.7. Укрепление иммунной системыПить воду натощак полезно для правильного баланса лимфатической системы, благодаря чему человек становится более устойчив к возбудителям различных болезней.