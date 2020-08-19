Что происходит с организмом, когда мы едим сливы?
В составе сливы содержатся:
- витамины А,С,В,РР;
- калий;
- бор;
- магний;
- железо;
- фосфор;
- флавоноиды;
- органические кислоты ( яблочная, лимонная, щавелевая, янтарная, хинная);
дубильные, пектиновые, азотистые вещества.
Медики называют следующие полезные свойства сливы:
- употребление слив защищает печень от негативного воздействия токсинов, помогает ей ---восстанавливаться после длительного употребления токсичных лекарств, а также снижает вероятность возникновения заболеваний этого важного органа;
- усиливает перистальтику кишечника;
- оказывает легкое слабительное действие;
- укрепляет кости и предотвращает их разрушение;
- нормализует кровяное давление и снижает вредный холестерин в крови;
- очень эффективны при лечении заболеваний, вызванных избытком желчи или слишком высоким внутренним жаром;
- оказывает позитивное воздействие при гипертонии и болезнях почек;
- противостоит остеопорозу;
- профилактика анемии;
- измельченные свежие или распаренные сухие листья сливы прикладывают к гнойным ранам и язвам для их заживления.
Как и все продукты, сливы имеют противопоказания:
- ожирение;
- сахарный диабет;
- подагра;
- повышенная кислотность желудка и хронические заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.
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