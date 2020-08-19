Что происходит с организмом, когда мы едим сливы?

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Лето в самом разгаре. А это значит, что пора насытить организм витаминами и микроэлементами, которые содержатся в ягодах и фруктах. К примеру, сливе.В составе сливы содержатся:- витамины А,С,В,РР;- калий;- бор;- магний;- железо;- фосфор;- флавоноиды;- органические кислоты ( яблочная, лимонная, щавелевая, янтарная, хинная);дубильные, пектиновые, азотистые вещества.Медики называют следующие полезные свойства сливы:- употребление слив защищает печень от негативного воздействия токсинов, помогает ей ---восстанавливаться после длительного употребления токсичных лекарств, а также снижает вероятность возникновения заболеваний этого важного органа;- усиливает перистальтику кишечника;- оказывает легкое слабительное действие;- укрепляет кости и предотвращает их разрушение;- нормализует кровяное давление и снижает вредный холестерин в крови;- очень эффективны при лечении заболеваний, вызванных избытком желчи или слишком высоким внутренним жаром;- оказывает позитивное воздействие при гипертонии и болезнях почек;- противостоит остеопорозу;- профилактика анемии;- измельченные свежие или распаренные сухие листья сливы прикладывают к гнойным ранам и язвам для их заживления.Как и все продукты, сливы имеют противопоказания:- ожирение;- сахарный диабет;- подагра;- повышенная кислотность желудка и хронические заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.