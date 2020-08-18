Чем полезен инжир?

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Лето в самом разгаре! Самое время позаботиться о своем здоровье и включить в рацион полезные дары природы. К примеру, инжир.В составе инжира находятся:- витамины B1, B3, PP, C;- натрий, кальций, калий;- медь, железо, магний.Медики называют следующие полезные свойства инжира:- обладает жаропонижающими и противовоспалительными свойствами;- способствует восстановлению после болезней;- поможет в борьбе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В инжире содержится большое количество калия, что благоприятно влияет на сосуды;- благодаря ферменту фицину в составе способствует рассасыванию сосудистых тромбов и нормализует скорость сердцебиения;- снижает риск развития инфарктов, инсультов, помогает восстановить психологическое и физическое состояние после интенсивных нагрузок;- в инжире много клетчатки, поэтому он насыщает организм и надолго избавляет от голода;- поможет побороть болезненные спазмы при менструации;- благоприятно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, обладает легким слабительным эффектом;- листья дерева применяют для лечения ран, полосканий горла, снятия зуда от укусов насекомых;Как и все продукты инжир имеет противопоказания:- гипотония;- воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте и мочеполовой системе;- не стоит употреблять детям, чтобы не вызвать аллергическую реакцию;- сахарный диабет.