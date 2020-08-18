Чем полезен инжир?
В составе инжира находятся:
- витамины B1, B3, PP, C;
- натрий, кальций, калий;
- медь, железо, магний.
Медики называют следующие полезные свойства инжира:
- обладает жаропонижающими и противовоспалительными свойствами;
- способствует восстановлению после болезней;
- поможет в борьбе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В инжире содержится большое количество калия, что благоприятно влияет на сосуды;
- благодаря ферменту фицину в составе способствует рассасыванию сосудистых тромбов и нормализует скорость сердцебиения;
- снижает риск развития инфарктов, инсультов, помогает восстановить психологическое и физическое состояние после интенсивных нагрузок;
- в инжире много клетчатки, поэтому он насыщает организм и надолго избавляет от голода;
- поможет побороть болезненные спазмы при менструации;
- благоприятно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, обладает легким слабительным эффектом;
- листья дерева применяют для лечения ран, полосканий горла, снятия зуда от укусов насекомых;
Как и все продукты инжир имеет противопоказания:
- гипотония;
- воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте и мочеполовой системе;
- не стоит употреблять детям, чтобы не вызвать аллергическую реакцию;
- сахарный диабет.
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