Картофельный отвар полезнее самого картофеля

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Многие из хозяек, не задумываясь, выливают картофельный отвар . А именно в отваре остается 70% калия от приготовленного картофеля. Да и минералами, витаминами А и С богат отвар как ни какой другой напиток.При помощи отвара можно снять отеки, улучшить работу сердца. Диетологи рекомендуют 3 раза в неделю пить по стакану теплого картофельного отвара. Для этого рекомендуется картофель варить в кожуре и не солить. Употребление отвара эффективно как при умственном, так и при физическом переутомлении. Но не только диетологи рекомендуют употреблять картофельный отвар. Дерматологи также рекомендуют применять ванночки для рук из данного отвара. Уже через неделю применения данных ванночек, кожа рук приобретает приятный естественный цвет, становится нежной и бархатистой, исчезают мозоли и мелкие раны.