Названа причина, по которой нельзя удалять волосы на родинке

Обычно на родинках растительность крупнее и темнее. Волосы растут на пигментированных участках кожи быстрее из-за меланина, который быстрее синтезируется в родинках.Многие люди предпочитают удалять волосы из родинок с помощью бритвы. И врачи считают это самыми безопасным способом. Все остальные виды удаления волосы, вроде восковой эпиляции или обычного пинцета, могут привести к повреждению родинки и образованию злокачественной опухоли.Лазерная эпиляция также строго противопоказана, поскольку она воздействует на верхний кожный покров. Удаление волос на родинке всегда должно сопровождаться консультацией с онкологом и дерматологом.