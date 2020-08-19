Названа причина, по которой нельзя удалять волосы на родинке
Многие люди предпочитают удалять волосы из родинок с помощью бритвы. И врачи считают это самыми безопасным способом. Все остальные виды удаления волосы, вроде восковой эпиляции или обычного пинцета, могут привести к повреждению родинки и образованию злокачественной опухоли.
Лазерная эпиляция также строго противопоказана, поскольку она воздействует на верхний кожный покров. Удаление волос на родинке всегда должно сопровождаться консультацией с онкологом и дерматологом.
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