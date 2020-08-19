Бутилированная вода или фильтр: что лучше
Дело в том, что воду в бутылках довольно часто подделывают. А фальсификат ничем не отличается от воды из-под крана.
Популярные фильтры-кувшины обеспечивают лишь "черновую" очистку — от хлора, ржавчины и органики. Воду после них необходимо прокипятить.
Наилучшим же вариантом специалисты считают так называемые фильтры обратного осмоса. Они способны очистить воду даже от вирусов и нитратов.
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