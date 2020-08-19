Бутилированная вода или фильтр: что лучше

Многие россияне предпочитают пить бутилированную воду, не доверяя домашним фильтрам. Эксперты же утверждают, что это не лучший вариант.Дело в том, что воду в бутылках довольно часто подделывают. А фальсификат ничем не отличается от воды из-под крана.Популярные фильтры-кувшины обеспечивают лишь "черновую" очистку — от хлора, ржавчины и органики. Воду после них необходимо прокипятить.Наилучшим же вариантом специалисты считают так называемые фильтры обратного осмоса. Они способны очистить воду даже от вирусов и нитратов.