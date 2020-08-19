Ни в коем случае не обрабатывайте продукты этими средствами
В качестве разумной альтернативы она предложила спиртосодержащие жидкости — ими можно протирать и упаковки, и сами продукты. «Все, что вы приносите, все упаковки, которые приносятся в дом, конечно, лучше обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта», — посоветовала Поддубко.
По ее словам, фрукты и овощи надо мыть очень горячей водой, и лучше это делать до их выкладки в холодильник, потому что высокой температуры коронавирус боится, а при пониженной, напротив, может дольше сохранять живучесть.
Хлорсодержащие дезинфицирующие средства допустимы только для обработки поверхностей, таких как сантехника или дверные ручки, и то их нужно обязательно смывать.
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