Ни в коем случае не обрабатывайте продукты этими средствами

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Использовать антисептики на основе хлора для обработки продуктов нельзя, заявила ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Светлана Поддубко. «Хлорсодержащими веществами мы не обрабатываем поверхности, коробки, изделия. Это достаточно опасно», — объяснила она.В качестве разумной альтернативы она предложила спиртосодержащие жидкости — ими можно протирать и упаковки, и сами продукты. «Все, что вы приносите, все упаковки, которые приносятся в дом, конечно, лучше обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта», — посоветовала Поддубко.По ее словам, фрукты и овощи надо мыть очень горячей водой, и лучше это делать до их выкладки в холодильник, потому что высокой температуры коронавирус боится, а при пониженной, напротив, может дольше сохранять живучесть.Хлорсодержащие дезинфицирующие средства допустимы только для обработки поверхностей, таких как сантехника или дверные ручки, и то их нужно обязательно смывать.