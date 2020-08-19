Как стареет человек, много лет находящийся в коме

Слово и медицинское понятие «кома» пришло в русский язык из Греции. Переводится оно как «глубокий сон» и до сих пор вводит в ступор не только простых пациентов и их родственников, но и самих врачей. Обывателей же очень волнует вопрос – как коматозник стареет? Медленнее или быстрее?Разберемся в коматозном состоянии как в процессе, до сих пор изучаемом медиками. Коматозник находится без сознания, не реагируя на внешние раздражители. Но его жизненные процессы при этом в норме и протекают практически как у обычного человека. Клетки тела обновляются, а ткани меняются под воздействием времени.То есть находящийся в коме человек стареет, но медленнее. Внутренние процессы замедляются, плюс коматозник не будет поддерживать вредные привычки, которые могут сказываться на внешнем виде. Попав в кому в возрасте 25 лет и пробыв в ней несколько десятков лет, невозможно очнуться таким же молодым. Это миф.