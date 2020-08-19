Названы профессии, представителям которых грозит преждевременное старение

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Болезнь под названием саркопения, у жертв которой диагностируется потеря мышечной массы и общая хроническая усталость, стремительно «молодеет» - сегодня она угрожает на только старикам, но и относительно молодым людям, которые ведут преимущественно сидячий или и вовсе лежачий образ жизни, пишет Planet Today.О профессиях, представителям которых грозят старческие недуги, рассказала Зухра Павлова, врач-эндокринолог, кандидат меднаук, специалист клиники МГУ, автор и ведущая канала «Доктор Павлова».Организм человека, как отметила Павлова в беседе с «Комсомольской правдой», в течение миллионов лет эволюции приспосабливался для прямохождения и постоянного движения. То есть, природа позаботилась о том, чтобы мы могли проводить на ногах максимальное количество времени, отдыхая только во время сна.В условиях современного мира появилась такая актуальная для многих людей проблема, как дефицит физической активности. В особенно серьезных случаях он может приводить к развитию саркопении.«Сейчас появился новый диагноз — пресаркопения. Так называется состояние, когда у относительно молодых людей 40-50 лет развиваются симптомы, характерные для старческой саркопении — это, в частности, уменьшение мышечной массы, рост процента жира в общей массе тела, усталость, общая пассивность и так далее. Группа риска — это медики, педагоги, офисные работники, а также представители других профессий, для которых характерен сидячий образ жизни», — пояснила врач.